La direction régionale des affaires de la femme et des seniors à Monastir a programmé un certain nombre d’événements pour la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein dans le cadre de la célébration de la manifestation ” Octobre rose “.

Le programme comporte notamment une campagne de dépistage du cancer du sein, le 29 octobre courant, près de la gare ferroviaire Habib Bourguiba à Monastir, dans l’objectif d’enrichir les connaissances des femmes, toutes catégories d’âge confondues, en matière de dépistage de la maladie.

Une autre campagne est également prévue le 31 octobre courant à l’école primaire Bou Othman dans la délégation de Ouerdanine et dans la localité de Sidi Ameur, a indiqué, lundi à l’Agence TAP, la cheffe de la direction de la femme et de la famille au commissariat régional de la femme et de la famille à Monastir.