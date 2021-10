Le secrétaire général de l’Organisation tunisienne du travail (OTT), Mohamed Noureddine Fathallah, estime que le projet de statut de l’Instance générale de fiscalité, de comptabilité publique et de recouvrement élaboré par la Fédération générale de la planification et des finances relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et par le ministère des Finances ne répond pas aux aspirations des agents ni aux besoins du secteur.

En marge du lancement des travaux de la consultation nationale organisée par l’OTT à Hammamet sur l’amendement des articles de ce projet de statut, samedi 23 octobre 2021, il a souligné que la version proposée “traduit la volonté de voir la direction des finances et du recouvrement continuer de travailler suivant les instructions et non pas en tant que direction neutre qui traite des dossiers au même pied d’égalité et ce en la privant de l’autonomie de décision et de l’indépendance financière”.

Cette consultation, a-t-il dit, permettra d’approfondir le débat sur ce projet de loi afin de présenter au ministère des Finances des propositions à même de garantir l’indépendance de la direction des finances pour qu’elle contribue à la réalisation de la justice fiscale et au renforcement des ressources de l’Etat.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’OTT créée en 2013, a souligné que la direction de la fiscalité souffre d’un manque important de ressources humaines qui l’empêche de jouer le rôle qui lui est dévolu et de mieux examiner les dossiers qui lui sont soumis.