L’union générale tunisienne du travail (UGTT) organise, les 25 et 26 octobre 2021, en partenariat avec la Confédération internationale des syndicats africains, un atelier de travail sur “les perspectives et les défis de l’action syndicale dans le cadre de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine: Opportunités et risques”.

L’atelier vise à examiner et à débattre des répercussions les plus marquantes de l’accord sur la Tunisie aux niveaux économique, social et de développement, ainsi que sur l’action syndicale dans une perspective scientifique participative à la lumière des études réalisées dont celle élaborée par l’UGTT sur les conséquences de cet accord.

Des experts tunisiens dans de nombreux domaines et des responsables syndicaux dans les régions participeront à cet atelier pour échanger leurs expériences parallèlement à la présentation d’études préparées par des centres de recherche internationaux sur le continent africain.