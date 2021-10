L’agence de notation internationale Moody’s annonce la révision à la baisse de la note des dépôts bancaires à long terme à Caa1 de B3 de quatre banques tunisiennes.

Il s’agit d’Amen Bank (Amen), Arab Tunisian Bank (ATB), Banque de Tunisie (BT) et de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT).

Pour ce qui est des notations des dépôts à long terme de la Société Tunisienne de Banque (STB), elles ont été confirmées à Caa1.

L’agence de notation fait savoir également, dans un communiqué publié sur son site web, qu’elle a abaissé les évaluations de crédit de base (BCA) de BIAT et BT à caa1 de b3, Amen et ATB à caa2 de caa1 et a confirmé celle de la STB à caa3.

Les perspectives sur les notations de toutes les banques restent négatives.

Pour Moody’s, la révision de la notation d’aujourd’hui est due à l’environnement opérationnel de plus en plus difficile dans lequel opèrent les banques en Tunisie, comme en témoigne sa décision de d’abaisser le score du profil macro de la Tunisie à ” Très faible ” de ” Très faible + ” “.

Il s’agit également de l’affaiblissement du profil de crédit du gouvernement tunisien, tel que reflété par la décision prise le 14 octobre, d’abaisser la note souveraine du pays à Caa1 de B3.