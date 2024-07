Moody’s Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Global Credit Rating Company Limited (GCR), une agence de notation de crédit nationale de premier plan, implantée en Afrique. Cette annonce fait suite à l’acquisition par Moody’s, en 2022, de la majorité des actions de la GCR, et étoffe l’investissement de Moody’s sur les marchés nationaux du crédit en Afrique.

« La GCR apporte aux investisseurs des informations clés et des clarifications sur les marchés nationaux du crédit qui connaissent une croissance rapide en Afrique et qui jouent un rôle important dans le développement économique du continent », a déclaré Rob Fauber, président et PDG de Moody’s. « Moody’s se félicite du fait de pouvoir étendre ses activités de notation en Afrique en s’appuyant sur le nom prestigieux de la GCR. »

« L’acquisition de la GCR par Moody’s est importante et nous permettra de nous appuyer sur notre connaissance approfondie du marché local et sur plus d’un quart de siècle de croissance sur le continent africain », a déclaré Marc Joffe, PDG de la GCR. « Elle permettra également de poursuivre le développement de solutions qui répondent à une série de besoins des clients, y compris les notations de crédit, les solutions de risque de crédit et les fonctionnalités ESG. »

La GCR évalue les institutions financières, les entreprises, les émetteurs du secteur public et les transactions structurées dans toute l’Afrique, et est implantée en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, au Kenya et à l’île Maurice. Elle continuera d’opérer en tant que filiale de Moody’s – en développant ses propres méthodes de notation, en diffusant ses propres notations de crédit et en conservant une équipe de direction distincte.

Les conditions de la transaction n’ont pas été révélées et celle-ci n’aura pas de répercussions importantes sur les résultats financiers de Moody’s de l’année 2024.

À propos de Moody’s Corporation

Dans un monde caractérisé par des risques de plus en plus interconnectés, les données, les connaissances et les technologies innovantes de Moody’s (NYSE : MCO) permettent aux clients de développer une vision holistique de leur monde et de saisir les opportunités qui se présentent. Grâce à son expérience des marchés mondiaux et à la diversité de ses effectifs (environ 15 000 personnes dans plus de 40 pays), Moody’s offre à ses clients la perspective la plus complète possible pour agir sereinement et prospérer.