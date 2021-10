Une centaine d’entreprises opérant dans le secteur touristique en Tunisie et touchées par la pandémie de COVID- 19, bénéficieront d’un soutien financier grâce au ” Programme de relance du tourisme ” (Tourism Recovery Programme ), a indiqué la Coopération allemande GIZ en Tunisie.

Présenté jeudi, 21 octobre 2021, à l’UTICA, ce programme soutenu par la GIZ, offre aux entreprises sélectionnées la possibilité de bénéficier d’un encadrement ciblé, de formations et d’un soutien financier direct pouvant aller jusqu’à 9 000 euros (environ 29 610 dinars) par entreprise.

Le programme est destiné aux PMEs opérant dans le secteur de voyages et du tourisme, ayant obtenu une autorisation durant la période 2004 et 2018, et qui ont déjà complété, dans les délais fixés, tous les documents pour prouver les dégâts et les pertes issus la pandémie COVID-19.

Ce programme est lancé par l’initiative ” Enpact “, créée pour apporter un soutien direct aux entrepreneurs des marchés émergents, et le leader mondial dans le secteur du tourisme la ” Tui care foundation “.

Il vient ainsi renforcer les efforts et les objectifs des projets touristiques financés par l’Union Européenne (UE) et la Coopération Allemande GIZ.

Il permettra aux entreprises de l’industrie touristique tunisienne de s’adapter aux défis de la pandémie COVID-19, d’améliorer leur capacité à innover, de maintenir des emplois et de renforcer la collaboration internationale avec le marché européen, selon la GIZ.

Il est à noter que les candidatures pour bénéficier de ce programme, sont ouvertes jusqu’au 27 octobre courant.

Le projet ” Promotion du Tourisme durable ” est une action conjointe de l’UE en Tunisie et du ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ) en partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l’artisanat dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna” .