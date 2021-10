Le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré, mardi, que le Parlement tunisien “ne peut rester fermé indéfiniment”.

“Il est crucial pour l’avenir du pays et pour sa crédibilité intérieure et internationale que le président et les autorités tunisiennes à tous les niveaux rétablissent complètement l’ordre constitutionnel et institutionnel, dont les activités du Parlement”, a-t-il dit devant les députés européens à Strasbourg.

Le chef de la diplomatie européenne s’exprimait au cours d’une séance plénière du parlement européen. Plusieurs points, dont la situation en Tunisie, sont inscrits à l’ordre du jour des débats.

Lundi, Josep Borrell a déclaré, au cours d’une conférence de presse à l’issue de la réunion du Conseil des Affaires étrangères, s’être, une nouvelle fois, entretenu avec le président Saïed.

Il a affirmé avoir insisté, lors de l’entretien, sur “l’importance de préserver les acquis de la démocratie”, de respecter le principe de séparation des pouvoirs et d’assurer un retour à la normalité institutionnelle.

Selon lui, un calendrier clair est aujourd’hui nécessaire afin de rétablir les dispositions constitutionnelles. “Nous allons suivre de près l’impact des décisions, à la lumière de faits concrets”, a-t-il relevé.

La séance plénière du parlement européen se tient du 18 au 21 octobre à Strasbourg.

Une résolution du parlement européen sur la situation en Tunisie sera mise aux voix jeudi, selon l’Union Européenne.