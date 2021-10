La région de Raqqada, au gouvernorat de Kairouan, peut constituer un site touristique important, en mesure d’attirer de nombreux visiteurs, tout au long de l’année, a indiqué le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, estimant que cette régions se distingue par la richesse de son patrimoine culturel et écologique, notamment le Musée national d’art islamique, le site archéologique, les palais des princes Aghlabides, le club équestre…

Le patrimoine culturel et archéologique de la région de Raqqada sera mis en avant pour diversifier l’offre touristique dans le gouvernorat, a-t-il ajouté, en marge de sa visite au Kairouan (les 17 et 18 octobre 2021).

Le département du tourisme coordonnera avec toutes les parties prenantes, dont Commissariat Régional au Tourisme de Kairouan, l’Institut National du Patrimoine, l’Agence de Mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, les représentants des différentes fédérations professionnelles et les représentants de la société civile, pour assurer la valorisation et la promotion de site Raqqada, ainsi que la diversification du produit touristique dans la région.