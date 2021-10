L’Association tunisienne des parents et des élèves a adressé, mardi 19 octobre 2021, une correspondance à la cheffe du gouvernement comportant un projet de “Code de l’éducation et l’enseignement” visant la restructuration du secteur éducatif tunisien.

Pour Ridha Zahrouni, président de ladite association, ce projet de code doit inclure une révision de la loi d’orientation de 2002 en vigueur et propose de réformes dans ce secteur à moyen et à long terme à appliquer immédiatement pour sauver l’école tunisienne.

Ce projet de code comprend des chapitres et des dispositions sur le droit des élèves et leurs obligations, l’exploitation de l’espace scolaire et le choix de la langue pour l’enseignement des matières scientifiques au niveau des collèges et lycées secondaires, a-t-il affirmé…

Il appelle à la création d’un “Conseil supérieur de l’éducation et des associations de parents d’élèves dans tous les établissements éducatifs”.

Il souligne la nécessité de développer les connaissances des élèves en lecture, écriture et mathématiques au niveau de l’enseignement primaire et de renforcer l’infrastructure des établissements scolaires.