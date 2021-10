Le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a lancé plusieurs projets en faveur des femmes et des jeunes filles en milieu rural, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale.

Le ministère de la famille a précisé dans un communiqué publié en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, qui coïncide avec le 15 octobre de chaque année, qu’il s’emploie à parachever les divers axes d’un plan d’action comportant divers projets dans le secteur de l’agriculture, des industries traditionnelles et de la transformation des produits agricoles et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des différents axes de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes filles en milieu rural, qui a démarré en 2017.

Selon le ministère, ce programme vise à soutenir l’emploi des femmes et des jeunes filles en milieu rural en développant leurs compétences par la formation et en créant des groupes de développement de femmes conformément aux principes de l’économie sociale et solidaire pour faciliter leur transition du secteur informel vers le secteur formel et leur intégration dans le mouvement de développement aux niveaux local et régional.

En ce qui concerne les projets créés dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, deux groupements de femmes ont été implantés essentiellement dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, le premier dans la délégation de Regueb, sous l’appellation ” Complexe de développement des femmes Raida “, et le second dans la délégation de Mazouna sous le nom de ” Complexe de développement des femmes de Hrayer Mazouna “, et deux autres complexes dans le gouvernorat de Jendouba, le premier dans la délégation de Tabarka sous le nom de ” Complexe de développement des femmes à Ain Sobh “, et le second est dans la délégation de Oued Mliz sous le nom de ” Complexe de développement des femmes Ain Oum Hani “.

Un groupement de développement des femmes a également été mis en place dans la délégation de Souk El Ahad, dans le gouvernorat de Kébili, et dans la délégation de Bouargoub dans le gouvernorat de Nabeul.

Des projets sont en cours de réalisation dans 15 Gouvernorats, à savoir, Ariana, Kairouan, Le Kef, Béja, Ben Arous, Bizerte, Tataouine, Tunis, Siliana, Manouba, Médenine, Gafsa, Sfax, Gabès, Mahdia, dans le cadre des actions individuelles des femmes. Des équipements seront bientôt livrés dans le gouvernorat de Zaghouan pour le lancement de projets dans le domaine des industries traditionnelles au profit de 36 femmes, qui bénéficieront de sessions de formation dans plusieurs spécialités.

S’agissant de l’autonomisation économique des mères d’élèves menacées d’abandon scolaire en milieu rural, 199 sources de revenues ont été créées dans 16 gouvernorats : Zaghouan, Ariana, Kebli, Gafsa, Mahdia, Manouba, Gabès, Médenine, Tataouine , Sidi Bouzid, Kasserine, Siliana, Tozeur, Jendouba, Kairouan et Bizerte et ce dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre multilatéral de lutte contre l’abandon scolaire et de la convention de partenariat entre le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche,

Des travaux sont également en cours pour la création de groupements de femmes dans le gouvernorat de Kasserine afin d’aider 30 mères d’élèves qui sont menacés de décrochage scolaire.