Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche œuvrera à relever les défis auxquels fait face le secteur agricole en Tunisie, dont notamment la rareté de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques, a déclaré mardi 12 octobre 2021, Elyes Hamza, ministre de l’Agriculture, lors de la cérémonie de son installation.

Nommé le 11 octobre 2021 dans le gouvernement de Najla Bouden, Hamza a appelé la profession et l’administration à unifier les efforts pour assumer leur responsabilité et répondre au devoir national, en vue de préserver et de promouvoir la sécurité alimentaire.

L’action du département de l’agriculture sera focalisée sur l’examen de la question de la rareté de l’eau, en vue de présenter les solutions idoines aux agriculteurs et aux citoyens, a ajouté Hamza. Il s’agit également, de préparer les campagnes agricoles, lutter contre les maladies nouvelles ainsi que contre la cherté des intrants agricoles.

Pour ce qui est des professionnels du secteur, l’objectif est d’améliorer la capacité de production et la productivité ainsi que le rendement économique des agriculteurs et des pêcheurs.

Il s’agit aussi, d’après le nouveau ministre, d’améliorer les conditions économique des agriculteurs et marins-pêcheurs, d’autant qu’ils sont les piliers de leurs secteurs.

Il recommande d’assurer une bonne coordination et complémentarité entre les administrations, les entreprises et les ministères concernés, en veillant à assurer le suivi des problématiques et à anticiper les solutions plausibles. ” Nous comptons sur les compétences du ministère pour relever le niveau de notre agriculture “, a conclu le ministre.