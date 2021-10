La 16ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment (MEDIBAT 2021) a démarré, mercredi 6 octobre, à la Foire internationale de Sfax, avec la participation de 150 exposants venus de 17 pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine, et se poursuivra jusqu’au 9 courant.

Ce rendez-vous biennal organisé par la Chambre du commerce et de l’industrie à Sfax (CCIS) représente une opportunité pour les professionnels Tunisiens et les entrepreneurs pour développer des partenariats et accéder à des nouveaux marchés internationaux, indiquent les organisateurs.

” Il s’agit de l’édition du défi “, a souligné le président de la Chambre du Commerce et de l’industrie de Sfax, Ridha Fourati, au vu de la situation épidémiologique liée au coronavirus, notant l’importance de la participation de la Libye, invitée d’honneur de cette édition.