Cent cinquante (150) exposants représentant les domaines de la construction et des travaux publics venus de 17 pays de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique Latine, prennent part à la 16ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIBAT”, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, qui se déroule du 6 au 9 octobre 2021 à la Foire internationale de Sfax.

“Ce rendez-vous offre l’occasion aux professionnels et hommes d’affaires tunisiens de nouer de nouvelles relations de partenariat avec des professionnels africains et de tirer profit de projets de partenariat public-privé”, a déclaré aux journalistes, le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Kamal Doukh.

Il s’agit également, d’après lui, de renforcer la coopération avec les partenaires libyens pour faciliter la conquête de nouveaux marchés africains.

Le chef de la délégation libyenne, Rejab Borassi, a affirmé, dans une déclaration à l’agence TAP, que le partenariat entre les deux pays est très important, soulignant l’impératif d’accorder à la Tunisie la priorité quant aux chantiers de construction prévus en Libye.

“Nous souhaitons soutenir l’économie tunisienne”, a-t-il noté, ajoutant que les municipalités libyennes qui participent à ce salon, disposent d’importantes ressources financières et elles peuvent conclure des contrats de coopération avec des sociétés tunisiennes.

Le ministre malien de l’Urbanisme, de l’Habitat des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Brehima Kamena, a fait savoir, pour sa part, que la délégation malienne présentera, le 8 octobre, un grand projet qui consiste en l’aménagement des rives du fleuve ” Niger ” dans la capitale, Bamako, sur plusieurs kilomètres, dans le cadre d’un projet de partenariat public. Il a formulé l’espoir de voir la Tunisie contribuer à la réalisation de ce projet entant que ” partenaire distingué “.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, Ridha Fourati, a salué la présence remarquable de nombreux pays à cette nouvelle édition du MEDIBAT, et ce malgré les contraintes de la situation sanitaire.

Il a, par ailleurs, évoqué la participation distinguée de la Libye, en tant qu’invité d’honneur, avec une important délégation d’hommes d’affaires et de décideurs, dont le ministre du Logement et de la Construction, Abou Baker Ghawi, qui prendra part, jeudi, à la manifestation ” Journée de la Libye “, dont la finalité est de renforcer les opportunités de partenariats fructueux entre les deux pays, dans les domaines du bâtiment, de la construction et des infrastructures.

De hauts responsables de structures économiques et professionnelles nationales et régionales ont pris part à cette manifestation, dont la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), la Chambre de commerce arabo-asiatique (AACC) et le réseau d’affaires ” Africalink “, qui lancera officiellement sa filiale en Tunisie à l’occasion du Salon.

Le réseau Africalink, qui compte 165 membres, rappelle-t-on, oeuvre à développer les échanges entre entrepreneurs africains et européens.

Plusieurs pays africains et européens participent par ailleurs à ce rendez-vous bisannuel auquel la Libye est invitée d’honneur. Il s’agit entre autres du Cameroun, l’Algérie, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Mali, le Gabon, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la France, l’Allemagne, la République tchèque, l’Ukraine, l’Indonésie et le Venezuela.