La Tunisie a abrité une rencontre de hauts gradés de la marine sous le patronage de l’Armée de mer, le commandement des forces navales des Etats-Unis en Afrique et en Europe, l’Ecole militaire américaine et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, cette rencontre, organisée sous le slogan “Renforcer la sécurité commune pour la paix sociale”, a été l’occasion d’échanger les points de vue et les expertises en matière de sécurité et de sûreté maritime, particulièrement dans le bassin méditerranéen.

Ont participé à cette rencontre, des hauts gradés de la marine de 11 pays d’Europe et d’Afrique, à savoir la Tunisie, les Etats-Unis, l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, l’Egypte, Malte, l’Italie, l’Espagne et la Grèce.

Des organisations régionales et internationales opérant dans le domaine de la marine ont également pris part à cette rencontre.

A l’ouverture de l’événement, la partie tunisienne a mis en avant l’importance de la complémentarité et la coopération entre les marines qui sont de nature à permettre aux différents Etats de renforcer le contrôle sur leurs frontières et espaces maritimes.