Le “Klim” keffois, un tissage artisanal ancestral pratiqué surtout par les femmes du Kef (nord-ouest de la Tunisie) est désormais commercialisé en ligne via un salon virtuel permanent.

La nouvelle a été annoncée, mardi 5 octobre 2021, par le commissaire régional à l’artisanat du Kef, Lotfi Manai, à l’occasion de la 37ème édition du Salon de la création artisanale qui se tient au Palais des expositions du Kram jusqu’au 10 octobre 2021.

L’initiative de commercialisation de ce tissage authentique via les nouvelles technologies, revient au cluster ” Klim keffois “, qui a lancé avec l’appui de l’Office national de l’artisanat (ONAT) et ” Creative Tunisia “, une foire virtuelle dédiée exclusivement à ce tapis.

Son objectif est d’aider les artisans de la région à surmonter les problèmes de commercialisation en les initiant à l’usage des nouvelles technologies, a souligné Manai.

Cette foire virtuelle permettra également de fournir des données actualisées et périodiques informant sur le nombre des personnes manifestant leur intérêt au ” Klim keffois “, ainsi que sur leur localisation (marchés intérieurs et extérieurs), tout en donnant une idée sur les modèles les plus sollicités par les consommateurs. ” Une fois réussie, nous allons étendre cette expérience à d’autres produits de l’artisanat, et dans toutes les régions du pays”, a encore indiqué le responsable.

Selon Manai, le cluster “Klim Keffois”, créé depuis deux ans a permis de développer le système de production à travers la création de 6 nouveaux ateliers d’une capacité d’emploi de près de 200 emplois.

Le projet ” Creative Tunisia ” est financé par l’Union européenne avec une contribution financière de l’Agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). Il œuvre à développer les chaines de valeurs dans le secteur de l’artisanat.