Publié par les Editions Leaders, “Soleil – géante rouge Concordance science et livres sacrés” est un livre écrit par Docteur Mohamed Faouzi Drissi, docteur en médecine et spécialiste en cardiologie. L’auteur est passionné d’astronomie, de cosmologie et d’étude des textes sacrés à la lumière des données de la science moderne. Il a publié en 2010 un premier essai en langue arabe intitulé “La fin de l’univers entre la science et le coran”.

Le titre du livre est inspiré de son contenu, en effet le soleil, source de la vie sur terre risque d’être la cause de son extinction au moment de sa transformation en géante rouge.

Ce livre tente de répondre à des questions importantes sur la création de l’univers, son évolution et sa destinée finale, ces questions qui ont été à l’origine d’un malaise important entre les scientifiques et les religieux qui a conduit jusqu’au divorce.

Après un avant-propos qui retrace l’histoire entre les scientifiques et les théologiens et une introduction qui met le lecteur dans l’ambiance de ce travail de recherche, l’auteur présente un condensé simplifié des résultats de la science moderne dans le domaine de l’univers depuis sa création puis son évolution, jusqu’aux scénarios théoriques décrivant sa destinée finale.

Le premier chapitre riche des données de la science moderne, permet d’aborder une nouvelle lecture des textes sacrés de la Bible puis du Coran, évoquant des phénomènes scientifiques de l’astronomie et de la cosmologie.

L’auteur a réussi à démonter qu’il existe un large espace de rencontre, voire de concordance, entre la science et les textes sacrés, mais aussi, une concordance entre le Coran et la Bible. Il apporte la preuve qu’il est illusoire de vouloir comprendre les textes sacrés faisant allusion à des phénomènes scientifiques, sans l’aide de la science moderne.

L’auteur n’omet pas de souligner que ni la Bible ni le Coran ne sont des livres de science et que le religieux ne doit en aucun cas s’immiscer dans les affaires de la science. Les scientifiques, quant à eux sont libres de s’inspirer des textes sacrés s’ils jugent utile de le faire.

Le lecteur découvrira des données inédites dans les textes sacrés sur la création de l’univers, son évolution et sa destinée finale au vue de la science moderne qui permettront à notre sens de répondre à beaucoup de questions qui ont longtemps divisé l’Humanité.

Docteur en médecine, spécialiste en cardiologie interventionnelle, Dr Drissi a développé, dans un premier temps, une nouvelle approche dans la lecture et l’explication du Coran à la lumière des données de la science moderne. Il a publié à cet effet un premier essai intitulé ” La fin de l’univers entre la science et le saint Coran “, paru à Beyrouth en 2010.

Etendant son intérêt à l’étude simultanée de la Bible et du Coran, il vient de publier aux Editions Leaders, un nouvel ouvrage sous le titre de ” Soleil-Géante rouge concordance science et livres sacrés “