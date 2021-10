La participation tunisienne au Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement “POLLUTEC”, du 12 au 15 octobre à Lyon en France, constitue une occasion pour promouvoir les opportunités d’investissement qu’offre la Tunisie et son savoir-faire dans ce domaine, estime le ministre de l’Environnement et des Affaires locales par intérim, Kamel Doukh.

Cette participation devrait mettre en relief l’importance qu’accorde la Tunisie à l’économie verte, a-t-il ajouté lors d’une réunion de préparation tenue à Tunis, lundi 4 octobre, en présence du chargé de la gestion du ministère des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji.

La Tunisie sera l’invitée de d’honneur de ce Salon qui aura lieu à Euroexpo à Lyon et en tant que telle, elle bénéficiera d’un stand dans l’allée centrale de 80 m2, qui sera dédié aux institutions publiques intervenant dans le domaine de l’environnement et de l’énergie à l’instar de la SONEDE, l’ANGED, l’ONAS, la STEG et l’APAL, selon les données présentées par Chokri Nsib, coordinateur général de la participation tunisienne à ce Salon.

Un autre stand dédié aux entreprises privées tunisiennes, dont 6 start-ups sera également aménagé non loin du premier, ” Tunisia, Green Business “, où, elles seront accompagnées par le Centre de Promotion des Exportations tunisien ” Tunisia Export “, a-t-il dit. Des interventions des responsables des principaux organismes tunisiens chargés de l’environnement sont programmées, a encore ajouté le responsable.

Elles porteront sur les différents axes de la transition écologique et énergétique dans le pays et sur rôle de la décentralisation dans ce domaine et aussi sur l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la valorisation des déchets solides, a-t-il dit.

Ben Neji a souligné à cette occasion le rôle que peut jouer l’intelligence artificielle en Tunisie dans l’anticipation des grands phénomènes naturels, notant que des applications sont également développés pour signaler les incivilités et les atteintes à l’environnement.

Selon ses organisateurs, le salon “Pollutec” attire en moyenne 2 200 exposants et plus de 70 000 visiteurs professionnels de 128 pays sur une superficie globale de 100 000 m² de surface d’exposition.