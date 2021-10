Il y a trente ans, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) créait un Salon-événement qu’elle baptisa “MEDIBAT“. Par ce nom on devine que ce Salon s’adressait, au départ, essentiellement aux pays méditerranéens –du sud et du nord.

Mais au fil du temps, par la qualité d’organisation de la direction de la CCIS, par sa volonté de faire rayonner l’industrie du bâtiment tunisienne, et par sa capacité de mobilisation au-delà des frontières nationales, MEDIBAT, tout étant “méditerranéen“, est devenu africain et international.

Ceci étant – et c’est paradoxal -, alors que le Salon MEDIBAT jouit d’une grande renommée à l’échelle internationale, comme le prouve le nombre de délégations ministérielles étrangères à chaque édition, en Tunisie, au niveau politique du moins, on a du mal à faire venir les ministres à ce Salon. Et ceci est d’autant plus choquant – le terme est faible – que c’est la plus grande manifestation économique en Tunisie, notamment au cours des 15-20 dernières années.

D’ailleurs, à regarder de plus près, grâce à la CCIS en général et à MEDIBAT en particulier, le rayonnement de la Tunisie s’est nettement renforcé du moins en Afrique subsaharienne. Ainsi, dans beaucoup de pays du continent, dès que vous prononcez le nom “Tunisie“, on vous ajoutera “Sfax“. C’est dire !

Maintenant en termes de chiffres, au cours des 15 dernières éditions passées, MEDIBAT a vu passer une cinquantaine de ministres (soit une moyenne de 3-4 ministres par cession), 150 délégations étrangères, et plusieurs milliers d’exposants étrangers et tunisiens. Sans oublier les visiteurs étrangers et locaux.

Et ce n’est pas tout. Selon nos informations, plusieurs entreprises tunisiennes – tous secteurs confondus – auraient obtenu des marchés en Afrique subsaharienne et ailleurs grâce au MEDIBAT. Certaines ont même carrément ouvert des filiales sur le continent et fructifié ainsi leurs affaires en Tunisie.

Pourtant, les gouvernements tunisiens (au niveau central) ont toujours montré une certaine réticence vis-à-vis du MEDIBAT. Vous me rétorquerez qu’il y a toujours eu un ministre tunisien à toutes les éditions du MEDIBAT, oui sans doute, mais dans quelles conditions vous répondra-t-on. Et l’auteur de ces lignes sait de quoi il parle, car il a couvert toutes les éditions du Salon depuis 2003.

Cependant, au niveau de la direction de la Chambre de commerce de Sfax, on fait comme si de rien était, et ce d’autant plus que cette réticence n’a jamais empêché la bonne réussite dudit Salon, à tous les niveaux.

Un autre paradoxe : certains ministres africains venus au Salon MEDIBAT ont également été invités à rencontrer des ministres tunisiens… tenez-vous bien, restés à Tunis !

Alors, on espère que cette fois-ci l’actuel président de la République, Kaïs Saïed, va briser ce tabou et venir en personne inaugurer la 16ème édition du MEDIBAT version 2021, prévue du 6 au 9 octobre à la Foire internationale de Sfax.

Du reste, en dépit de la pandémie du coronavirus, cette édition 2021 s’annonce grandiose par le nombre des ministres étrangers attendus (plus de 7), des délégations, mais aussi des exposants. Ce qui montre une nouvelle fois la capacité d’organisation de la Chambre.

A rappeler au passage que MEDIBAT 2021 aura pour invités d’honneur deux pays, la Libye et le Cameroun.

Et comme pour les éditions précédentes, MEDIBAT 2021 prévoit plusieurs forums : le Forum économique, le Forum scientifique, le Forum de l’entrepreneuriat, les Cercles et le Village de l’Innovation et les Journées pays, en plus d’une grande manifestation qui célèbrera le trentenaire du Salon.

Mais encore et ce n’est pas étonnant, la CCIS innove une nouvelle fois et lance, à l’occasion de cette 16ème édition du MEDIBAT, un nouvel outil de communication instantané, en l’occurrence l’“APPLICATION MOBILE“. Elle est disponible sur Google Play et App Store, et permet aux opérateurs économiques de suivre les actualités de la CCIS et de bénéficier d’autres services tels que l’obtention des badges d’accès au Salon MEDIBAT.

Tallal BAHOURY