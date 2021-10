Un mémorandum de coopération et d’entente vient d’être signé entre le bureau du WWF Afrique du Nord en Tunisie WWF Tunisie et le Réseau nord-africain de conservation des tortues marines pour le projet ” NASTNet”, un réseau visant à stimuler la conservation des tortues marines en Afrique du Nord.

Ce mémorandum énonce les fondements et les principes de base de la coopération entre le Fonds et le Réseau afin de mettre en œuvre les termes du projet, qui vise à renforcer les moyens et les capacités du Réseau pour lui permettre de contribuer efficacement à la conservation des tortues marines dans les pays d’Afrique du Nord et en général dans le bassin méditerranéen.

La signature s’est déroulée en présence du directeur par intérim du Bureau du WWF Afrique du Nord en Tunisie, Jamel Jrijer, du chef de projet, Wassim Amdrous – chef de projet et coordinateur d’un programme de communication sur la conservation des tortues marines en Tunisie auprès du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), du président du réseau NASTNet, Imed Jribi, et des membres du bureau du réseau NASTNet de Tunisie, d’Egypte, d’Algérie, du Maroc et de Libye.

En effet, parmi les sept espèces de tortues marines, trois (la tortue verte, la tortue imbriquée et la tortue de Kemp) sont classées dans la catégorie ” en danger ” et ” en danger critique ” d’extinction de la Liste rouge mondiale des espèces menacées, liste établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

En Tunisie, les tortues marines sont une espèce protégée par la loi sur la protection des cétacés ainsi que par un décret du ministère de l’Agriculture régularisant la pratique des activités de pêche.