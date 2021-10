La nouvelle année scolaire 2021-2022 pour l’enseignement des adultes a démarré, aujourd’hui vendredi, au profit de 23 mille apprenants, environ, contre 20 mille au cours de l’année précédente. 80% des des apprenants sont des femmes et 20% des jeunes.

Le pourcentage des apprenants en milieu rural est de 25%, selon des données publiées par le Centre national d’enseignement pour adultes. Les cours d’enseignement sont dispensés au profit de 2 265 groupes dans environ 952 centres, en plus des 70 centres pilotes et centres multi-compétences pour l’enseignement des adultes.

Le Centre national d’enseignement pour adultes a affirmé son souci d’impliquer tous les intervenants sans exception dans la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des activités programmées.

Il a rendu hommage à tous les membres de la famille de l’enseignement pour adultes et à toutes les parties partenaires pour les efforts louables qu’ils ont déployés au cours du mois de sensibilisation organisée pendant tout le mois de septembre ainsi que pour leur action au service des nobles objectifs humanitaires du système d’alphabétisation et de l’enseignement pour adultes.

Selon le directeur général du Centre national d’enseignement pour adultes, Hichem Ben Abda, la polarisation des apprenants demeure la principale difficulté à laquelle le programme d’enseignement pour adultes est confronté en Tunisie. Ceci nécessite, a-t-il dit, l’élaboration d’un plan intégré au niveau régional qui sera élaboré et mis en œuvre par toutes les parties des secteurs public et privé et de la société civile.