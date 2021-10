A l’occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, fêtée le 1er octobre de chaque année, le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors a publié, vendredi, un communiqué dans lequel il réaffirme son souci de mettre en œuvre tous les mécanismes susceptibles de garantir des conditions de vie décentes aux personnes âgées en vue de préserver leur dignité et de renforcer leur rôle au sein de la famille et de la société.

Dans ce contexte, le ministère rappelle que l’ensemble de la législation relative aux séniors est actuellement en cours de révision (actualisation du projet de code des droits des séniors, élaboration de nouveaux cahiers de charges relatifs à la création et la gestion des clubs de séniors et des maisons de retraite et révision du cahier des charges relatif à la création et à la gestion des institutions de protection des séniors).

Par ailleurs, le ministère a souligné que la stratégie préventive anti-COVID-19, lancée depuis mars dernier, est aussi en cours d’application faisant remarquer qu’une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus a été également organisée pour protéger les séniors de cette pandémie.

En outre, le ministère souligne la nécessité de mobiliser tous les efforts dans le cadre d’une approche participative entre toutes les structures gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les composantes de la société civile afin d’œuvrer ensemble à garantir des prestations de qualité au profit des séniors.