Une application mobile baptisée “Carbon Converter”, qui propose aux utilisateurs de calculer leurs émissions de CO2 et de les compenser en achetant des arbres, vient d’être lancée par des activistes écologiques tunisiens.

Les arbres achetés seront plantés dans le cadre de projets de reboisement, indique l’association Soli&Green.

Développée par la la start-up “Naza Dev Solutions, spécialisée dans le développement des solutions IT, à l’initiative de l’association Soli & Green, “Carbon Converter” propose aussi à ses utilisateurs de participer à des évènements de reboisement sur le territoire tunisien, en leur indiquant les campagnes de reboisement les plus proches de leurs lieux de résidence.

L’association Soli&Green avait lancé, en 2019, une grande opération de reboisement dans l’objectif de planter 12 millions d’arbres sur tout le territoire tunisien, afin de reboiser les forêts incendiées, de développer la biodiversité et d’agir contre les changements climatiques.

L’idée de cette opération est née après les graves incendies de l’été 2017, qui ont ravagé 2000 hectares de forêt dans le nord-ouest de la Tunisie.

Plusieurs campagnes de reboisement ont été organisées jusque-là dans le cadre de cette opération et ont permis de planter des centaines de milliers d’arbres à Siliana, Nabeul, Jendouba, Béja…, avec à chaque fois des arbres bien adaptés à leur milieu, selon la spécificité de chaque région.

Soli&Green, dont le fondateur est l’activiste écologique Houssem Hamdi qui est aussi président des associations environnementales Tunisie Recyclage et Tounes Clean-Up, participe également à des actions de nettoyage, de tri sélectif et de recyclage dans le but d’instaurer un mouvement vert solidaire et conscient.