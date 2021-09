Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) Antonio Guterres a exprimé sa considération à la Tunisie pour son rôle au service de la paix et de la sécurité dans le monde, à travers notamment sa qualité de membre du Conseil de sécurité et son attachement constant aux principes et objectifs de l’action multilatérale et de la Charte des Nations unies.

Guterres s’est entretenu, vendredi 24 septembre 2021, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, en marge des travaux de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient actuellement à New-York.

Il a salué les positions de la Tunisie sur les divers dossiers internationaux, qui se distinguent par des orientations constructives loin de tout agenda étriqué, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

” La Tunisie a prouvé son attachement aux principes démocratiques et demeurera un exemple de sagesse et de modération “, a-t-il souligné, se félicitant de la coopération existante entre la Tunisie et l’ONU et réitérant son le souci de renforcer l’appui des agences onusiennes à la Tunisie dans tous les domaines.

Jerandi a pour sa part réaffirmé le soutien de la Tunisie aux propositions et recommandations du rapport ” Notre agenda commun ” lancé récemment par le Secrétaire général dans le but de renforcer les efforts multipartites pour affronter les enjeux qui se posent au monde et assurer un avenir meilleur et plus sûr aux générations futures.

Il a, par ailleurs, évoqué l’invitation qui lui a été adressée par le président de la République Kaïs Saïed pour participer au 18e Sommet de la Francophonie qui se tiendra les 20 et 21 décembre à Djerba.

Le thème du Sommet, portant sur le numérique au service du développement, ouvre de larges horizons pour soutenir la paix et la sécurité dans le monde et renforcer la solidarité et l’entraide entre les peuples, ce qui répond parfaitement aux recommandation du rapport sur l’agenda commun, a-t-il indiqué.

La rencontre a également permis d’aborder les principaux développements dans la région et dans le monde, notamment la situation en Libye.

Guterres a, dans ce sens, réitéré ses remerciements et sa considération à la Tunisie pour les facilités apportées au travail de la mission onusienne en Libye et pour ses efforts en vue d’impulser le processus politique dans le pays.

Jerandi a, dans ce sens, réaffirmé la détermination de la Tunisie à poursuivre l’appui du processus politique en Libye eu égard aux liens de fraternité historiques qui unissent les deux pays ” loin de tout calcul intéressé et uniquement au service de la paix, la sécurité et la stabilité en Libye et dans la région”.