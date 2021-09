Les opportunités de coopération en matière de transport maritime et d’infrastructures portuaires et de formation ont fait l’objet d’une réunion mixte, jeudi 23 septembre 2021, entre Moez Chakchouk, ministre tunisien du Transport et de la Logistique, et Annik Girardin, ministre française de la Mer. Étaient également présents à cette réunion, André Parant, ambassadeur de France en Tunisie, ainsi que des représentants de l’Agence française de développement et de l’ambassade de France.

Chakchouk a saisi cette occasion pour présenter les orientations stratégiques relatives au développement du secteur maritime et portuaire en Tunisie visant à assurer les échanges commerciaux du pays dans des meilleures conditions d’efficacité en termes de coût, de délais, de qualité et de maîtrise de la chaîne logistique entre la Tunisie et ses partenaires de l’Union européenne, la France entre autres.

En effet, le ministre tunisien a passé en revue certains projets tels que le Port en eaux profondes et la Zone logistique d’Enfidha, le pôle pétrochimique au port de la Skhira, le programme de développement d’activités non polluantes au port de Sfax, et l’acquisition de six remorqueurs maritimes financés par l’AFD.

Par ailleurs, Chakchouk n’a pas manqué de rappeler l’importance qu’il accorde à la coopération entre la CTN (Compagnie tunisienne de navigation) et les sociétés de transport maritime françaises, d’une part, et entre l’IMFMM de Radès et les organismes français de formation, d’autre part, exprimant son souhait de voir relancés les travaux de la commission mixte tuniso-française.

Pour sa part, Annik Girardin rappellera l’importance qu’elle accorde aux défis écologique, sécuritaire et numérique dans la réalisation des différents projets maritimes, dévoilant un aperçu sur la restructuration du secteur portuaire en France, en l’occurrence le complexe HAROPA PORT, lequel fusionne, depuis le 1er juin 2021, les ports du Havre, de Rouen et de Paris, et le grand port stratégique par Façade maritime : la Manche-Mer du nord, l’Atlantique et la Méditerranée.