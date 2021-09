Un film documentaire intitulé “Voyage avec la lumière a été présenté jeudi au planétarium de la Cité des sciences à Tunis dans le cadre d’un programme de jumelage entre la cité des sciences et le parc des sciences à Grenade (Espagne).

Ce documentaire qui est disponible en version anglaise et en espagnol décrit l’importance de la lumière dans l’histoire de l’humanité à travers un dialogue entre une mère et son enfant.

Selon ce film documentaire en 3 D, la lumière a été découverte après des théories et découvertes scientifiques au fil des années.

Le sous directeur des espaces scientifiques à la cité des sciences, Naoufel Maaouia a déclaré à la TAP que le projet ce documentaire, qui est une production du parc des sciences de Grenade avec une enveloppe estimée à 150 mille euros, a été lancé en mai 2021.

Il a affirmé que cette coopération Tuniso-espagnole est le fruit d’un programme de jumelage visant le renforcement du processus de la recherche et l’innovation qui avait démarré au cours du mois de janvier 2021, illustré aujourd’hui à travers la signature d’un accord de partenariat entre la cité des sciences à Tunis et le parc des sciences de Grenade pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la culture scientifique, la rénovation du planétarium, la coproduction et les expositions ouvertes au grand public.

De son coté la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Olfa Ben Ouda Sioud a souligné dans son allocution à l’occasion de la projection de ce documentaire, que ce projet Tuniso-Espagnol est stratégique et contribue à l’édification de l’économie du savoir, appelant à la nécessité de valoriser l’investissement dans le savoir prôné par la Tunisie dès l’indépendance.

A noter qu’une délégation espagnole représentant le ministère des sciences et de l’innovation et le parc des sciences à Grenade a effectué du 21 au 23 septembre courant une visite en Tunisie, à l’occasion de la projection du documentaire “Voyage avec la lumière” et la signature d’un accord de partenariat scientifique entre les deux parties.