Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi s’est entretenu, mardi 21 septembre 2021, à New York, à l’occasion de sa participation au débat général de haut niveau de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations unies (20-27 septembre), avec ses homologues égyptien et serbe, Samah Choukri et Nikola Selakovic respectivement.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l’Egypte ont été au centre de l’entretien entre Jerandi et son homologue égyptien. Les deux ministres ont souligné l’engagement des dirigeants des deux pays à promouvoir les relations bilatérales dans l’intérêt des deux peuples frères.

L’entretien a également été l’occasion d’aborder les principales questions qui se posent dans la région arabe et africaine dans le cadre du mandat de la Tunisie en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité. Jerandi a évoqué, dans ce sens, la question du barrage éthiopien de la Renaissance, après les efforts concluants de la Tunisie pour l’adoption à l’unanimité de la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité concernant cette affaire.

La rencontre entre Jerandi et le ministre des Affaires étrangères de Serbie a porté sur les relations d’amitié et de coopération distinguées unissant les deux pays, ainsi que les moyens de les renforcer, à travers notamment la réunion prochaine de haut niveau de la commission mixte et le renforcement des concertations politiques entre les deux pays.

Le ministre s’est félicité de l’invitation adressée à la Tunisie pour participer au sommet des pays non-alignés qui se tiendra en octobre 2021 dans la capitale de la Serbie, Belgrade.

De son côté, le chef de la diplomatie serbe a confirmé la participation de son pays au XVIIIe Sommet de la Francophonie qui se tiendra en novembre 2021, à Djerba.