Elles sont exactement dix-huit entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du textile et de l’habillement qui participent au Salon “Première vision”, lequel se déroule du 21 au 23 septembre 2021 au parc des expositions de Villepinte à Paris.

Encadrées par le Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (CEPEX), les entreprises qui participent à ce rendez-vous de la mode exposent des vêtements pour femmes et enfants, des articles en cuir et autres accessoires sur un espace de 180 m2, indique la CEPEX dans un communiqué publié mardi 21 courant.

Les exposants tunisiens auront la possibilité, lors de ce Salon, de nouer de contacts professionnels avec des visiteurs français et européens, et de promouvoir leurs exportations sur les principaux marchés cibles, principalement la France.

Ils pourront, par ailleurs, participer à la version digitale du Salon du 20 au 24 septembre 2021, dédiée à la filière mode.

Deux fois par an, le Salon ” Première Vision” Paris rassemble l’ensemble des acteurs des matières premières et des services nécessaires à la production de vêtements, sacs et chaussures, bijoux fantaisie, pour accompagner efficacement les professionnels dans l’élaboration de leurs collections. Il offre l’occasion à près de 60 000 professionnels de plus de 120 pays, de se rencontrer pour échanger, travailler et construire leurs collections.