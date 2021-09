Les préparatifs de la saison des pluies et la protection contre les intempéries de l’automne et de l’hiver ont été au centre de la conférence périodique des délégués, tenue récemment à Tunis, sous la présidence du gouverneur de Tunis Chedly Bouallègue.

Bouallègue a souligné la nécessité de mettre à jour le plan de prévention des inondations, à travers l’inspection des zones bleues qui nécessitent des interventions, faisant état au passage de l’importance de poursuivre le processus de curage des Oueds, le nettoyage des égouts et le déblayage des déchets, en partenariat avec les parties concernées parmi les particuliers et les composantes de la société civile.

Un fonds d’un montant de 320 000 dinars a été alloué au titre du budget du conseil régional à l’appui des efforts des municipalités et du commissariat régional de développement agricole pour l’assainissement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et le curage des oueds et des cours d’eau.

Sur un autre plan, le gouverneur de Tunis a mis en avant la nécessité d’intensifier les visites de terrain pour assurer le suivi de l’exécution les projets publics afin de les parachever dans les délais prévus.

L’organisation des campagnes de vaccination contre la Covid-19, dans le cadre des journées ouvertes dans les centres de vaccination du gouvernorat de Tunis, ainsi que la sécurisation de la rentrée scolaire et universitaire ont été également au centre des débats.