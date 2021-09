Le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors et la Banque tunisienne de solidarité (BTS) ont convenu, vendredi 17 septembre 2021, d’accélérer le parachèvement de l’examen des dossiers et attribuer les crédits dans le cadre du programme d’entrepreneuriat féminin (Raïda) avant la fin de l’année en cours.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère indique que lors d’une réunion tenue entre la ministre, Imen Zahouani Houimel, et le directeur de la BTS, Khalifa Sbouï, l’accent a été mis sur la nécessité de donner la priorité aux projets féminins moyens tout en tenant compte des répercussions de la COVID-19 afin de soutenir les projets sinistrés.