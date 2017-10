Tunisie : Plus de 1.7000 projets créés suite au lancement du programme RAIDA

Le Programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin “RAIDA” a permis de créer et de développer 1.736 projets dont 1.587 microprojets et 149 moyens et petits projets, depuis octobre 2016.

“Financés moyennant une enveloppe de 11 millions de dinars, ces projets ont ciblé les différents gouvernorats de la République dont, essentiellement, les régions intérieures”, a indiqué Hela Ourir, chargée de l’autonomisation économique de la femme au ministère de la Femme et coordinatrice de ce projet.

Elle a ajouté que la région de Tataouine a bénéficié du plus grand nombre de projets (174), suivi de Kébili (168), Jendouba (146), Tozeur (129), Kasserine (103) et Siliana (87).

Ces projets, a-t-elle dit, ont ciblé divers secteurs tels que l’industrie, l’agriculture, l’artisanat et les services, ajoutant que ce programme national permettra de créer 8000 projets à l’horizon 2020.

D’après la même source, ce programme vise à diffuser la culture de l’entreprenariat féminin, à accompagner ces femmes entrepreneurs dans le lancement de leurs projets et à les financer.

Il s’agit, également, d’aider toute femme à travers l’ensemble des régions de la République qui désire lancer son propre projet de bénéficier d’une aide à travers la ligne de crédit créée par le ministère de la femme et de la Banque Tunisienne de Solidarité.

Lancé le 12 août 2016 à l’initiative du ministère de la femme, ce programme vise à améliorer l’employabilité de la femme et à promouvoir l’entrepreneuriat féminin en Tunisie.