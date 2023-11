Les journées promotionnelles de la figue de Barbarie se tiennent du 9 au 11 novembre 2023, à Bouargoub (Gouvernorat de Nabeul), à l’initiative de l’UTAP et en collaboration avec le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits) et la Maison de Jeunes de Bouargoub.

Appuyée par le projet PAMPAT (Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir), qui est mis en œuvre par l’ONUDI, cette manifestation est une occasion pour découvrir une riche diversité gustative des figues de barbarie de Bouargoub.

Elle reflète l´importance culturelle de ce fruit dans la région, étant donné, que plus de 1500 agriculteurs de la délégation produisent la figue de barbarie de Bouargoub, en arrière-saison d´excellente qualité sur une période de 6 mois allant du mois de septembre jusqu’au mois de février, selon un communiqué publié par les organisateurs.

Durant ces journées, la ville de Bouargoub s’habillera aux couleurs de ses figues de barbarie avec les variétés Rossa, Gialla et Bianca à la pulpe molle et juteuse ayant une saveur unique.

Au programme de cet événement, des cooking shows, des expo-ventes et des conférences scientifiques sur le thème : “Figue de barbarie de Bouargoub, un levier de développement régional”.

A savoir que Bouargoub exporte, aujourd’hui, environ 700 tonnes de fruits par an, constituant ainsi la part du lion des exportations nationales des figues de barbarie fraîches.

Au vu de l´importance socio-économique du patrimoine immatériel lié à la figue de barbarie de Bouargoub, ce fruit a été sélectionné comme produit phare dans le cadre de la Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des Produits de Terroir, lancée en 2022 par le ministère de l’Agriculture avec l´appui du projet PAMPAT (ONUDI/SECO) et qui est mise en œuvre dans le gouvernorat de Nabeul par un ensemble d’acteurs publics et privés.