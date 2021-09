Officiel : Les postes frontaliers avec la Libye rouvrent, mais sous certaines conditions 

Le président de la République Kaïs Saïed a donné ses instructions pour la réouverture, à partir du vendredi 17 septembre 2021 à 7h du matin, des postes frontaliers avec la Libye, et ce après avoir pris connaissance des résultats des réunions qui ont eu lieu mercredi, à Djerba, entre les deux commissions ministérielles tuniso-libyennes de sécurité et de santé, indique un communiqué de la Présidence.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité du respect total du protocole sanitaire convenu, et ce lors de sa rencontre jeudi 16 courant au palais de Carthage avec Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, Ridha Gharsallaoui, chargé de la gestion du ministère de l’Intérieur, et Ali M’rabet, chargé de la gestion du ministère de la Santé.

Saïed a indiqué que ce protocole peut être révisé à la lumière de l’évolution de la situation sanitaire dans les deux pays. Toute violation du protocole pourrait entraîner la révision de la décision de réouverture des postes frontaliers, a-t-il insisté.

D’ailleurs, il a ordonné d’installer, dans les postes frontaliers, des équipes sanitaires pour la vaccination contre la Covid-19 et d’organiser des journées de vaccination intensives dans les sièges des représentations diplomatiques et consulaires tunisiennes en Libye, en coordination avec les autorités libyennes et en consécration des relations de fraternité et d’entraide entre les deux pays, ajoute la même source.

Au terme de la réunion tuniso-libyenne (mercredi 15 courant à Djerba), sous la présidence des ministères de l’Intérieur et de la Santé des deux pays, il a été décidé que les voyageurs tunisiens et libyens vaccinés contre la covid-19 et munis d’un test PCR négatif peuvent circuler librement via les postes frontaliers.

Un confinement obligatoire de 10 jours dans un hôtel suivi d’un test PCR négatif sera l’un des principaux critères pour le passage via les postes frontaliers, précise-t-on de même source…