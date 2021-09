L’association ” La continuité des générations ” de Sfax et l’association ” Notre Grand Bleu” ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la préservation de la biodiversité, la lutte contre la pollution, et la promotion des activités d’écotourisme dans les îles Kneiss (délégation d’El Ghreiba à Sfax), et Kuriat (gouvernorat Monastir), et ce en partenariat avec l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL).

Les adhérents de l’association “La Continuité des Générations de Sfax” – qui œuvre à la mise en place d’une stratégie de gestion durable dans les îles Kneiss – ont fait le déplacement, samedi 11 septembre, à Kuriat où l’association ” Notre Grand Bleu ” mène un projet semblable.

La coopération entre les deux associations s’inscrit dans le cadre de la convention signée avec l’APAL et le MedFund (qui finance des projets de préservation de la biodiversité marine en Méditerranée), dans le cadre du projet de gestion des îles Kneiss et le projet de création d’une aire marine protégée”, financée par le réseau des gestionnaires des Aires marines protégées en Méditerranée, MedPAN, précisera la présidente de l’association La continuité des Générations, Sana Taktak Keskes.

Elle estime que cette visite permettra d’impulser la coopération entre les deux associations, dans le dessein de préserver la biodiversité et de faire face aux phénomènes de changements climatiques et aux problèmes de la pêche anarchique et de la pollution marine… Keskes appelle, dans ce cadre, les investisseurs de la région à lancer des projets dans ce domaine touristique.

D’autres participants proposent la création d’une plateforme numérique qui facilite l’échange d’idées et la coordination des efforts entre les deux associations. Ils recommandent également la mise en place d’un circuit touristique écologique englobant toutes les aires marines protégés, dans le cadre d’un agenda qui prend en considération les spécificités de chaque site.

Il est à noter que la convention, qui sera signée entre les deux associations portera entre autres sur le renforcement de l’infrastructure touristique écologique, notamment les espaces de repos destinés aux visiteurs, pêcheurs, ramasseurs de coquillages et de personnes douées par la pêche traditionnelle respectueuse de l’environnement.

Elle portera également? sur l’échange d’expériences dans le domaine de la valorisation des résultats de la recherche scientifique dédiée à la préservation de la biodiversité et la valorisation des ressources, dans le cadre d’une approche de gestion durable.