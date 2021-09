“Under The Fig Trees” (Taht al Karmouss) , film de la Tunisienne Erige Shiri, a remporté huit prix à l’atelier Final Cut à la 78e Biennale de Venise, festival international du film de Venise.

Final Cut in Venice est un atelier de trois jours qui est organisé du 5 au 7 septembre, pendant le 78e Festival International du Film de Venise qui se tient du 1er au 11 septembre 2021.

” Under The Fig Trees ” figurait parmi 6 films 3 fictions et 3 documentaires, en postproduction sélectionnés à la 9ème édition de Final Cut in Venice. Ces films ont été présentés à des professionnels dans le cadre de l’atelier Final Cut in Venice qui facilite la post-production et leur accès au marché du film.

“Under the Fig Trees ” est une coproduction entre la Tunisie, le Qatar, la Suisse et la France. Cette fiction est le second long-métrage de la réalisatrice après son documentaire ” La Voie Normale ” (2018) et un court-métrage ” Facebook de mon père ” (2012).

Parmi les prix remportés par cette coproduction, deux sont offerts par Mad Solutions et ElGouna Film Festival, partenaires de l’Arab Cinema Center (ACC). L’équivalent de 10 000 dollars sont offerts par Mad Solutions pour les besoins de marketing, de la publicité et de la destribution du film dans le Monde arabe. ELgouna Film Festival a attribué la somme de 5 000 dollars.

Les reste des prix sont offerts par Laser Film, Rome (15 000 €), Mactari Mixing Auditorium, Paris (15 000 €), Sub-Ti Ltd , London (7 000 € ), Sub-Ti Access Srl, Turin (7 000 €), Rai Cinema (5 000 €) et le Festival International de Films de Fribourg (2 500 €).

Le jury composé par Edouard Waintrop Red Sea Fulm Festival), Beatrice Gulino (Teodora film) et Manila Novelli (Pluto Film) a également décerné d’autres prix à trois autres films en postproduction.

Le prix de la Biennale (5000 euros) a été attribué pour la 5ème année consécutive au meilleur film en post production. “Hanging Gardens” (Jardins Suspendus), fiction d’Ahmed Yassin Al Daradji (Irak, Palestine, Royaume-Uni) est le lauréat de cette année et remporte plusieurs autres prix.

D’autres prix ont été offerts aux films documentaires “The Mother of All Lies” (La Mère de tous les Mensonges) documentaire d’Asmae El Moudir (Maroc, Allemagne, Qatar) et “We Students” Nous Etudiants) de Rafiki Fariala (république centrafricaine, France, république démocratique du Congo, Italie).

Depuis 2013, Final Cut in Venice offre une aide à des films de tous les pays africains ainsi que de pays arabes (Irak, Jordanie, Liban, Palestine et Syrie). La Tunisie appartient à la fois au Continent africain et au Monde arabe.

Pour cette edition 2021, Final Act propose deux nouveaux prix qui sont décernés par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et OTICONS qui offre une aide de 12000 euros au meilleur projet pour la création de la partition originale.