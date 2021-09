Un séminaire sur le premier volet du 6ème rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences du réchauffement climatique se tiendra vendredi 10 septembre 2021 à Tunis.

Ce nouveau rapport international du GIEC, paru le 9 août 2021, est considéré comme “ne alerte rouge pour l’humanité”, indiquent les organisateurs de la rencontre de Tunis, en l’occurrence le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, la Fondation Heinrich Boll et l’association 2C2D.

“Dans ce contexte, il convient d’analyser les résultats majeurs de ce rapport alarmant et de faire les recoupements nécessaires pour les interpréter selon le contexte climatique tunisien. De même, il s’impose de suivre les conseils des experts et les recommandations des spécialistes afin d’opérer les transformations nécessaires en matière de réduction des émissions et d’adaptation aux impacts inévitables “.

Les participants à l’évènement sont bien informés des principaux messages du premier volet du 6ème rapport d’évaluation du GIEC et ce que ce dernier implique pour la Tunisie, un pays très vulnérable aux impacts du changement climatique.

Selon le GIEC, certains changements sont irréversibles (élévation du niveau de la mer, acidification des océans, augmentation des incendies, etc.), et les sociétés humaines n’ont autre choix que de s’adapter aux impacts et à des évènements extrêmes qui auront tendance à devenir plus fréquents.

L’évènement s’adresse en premier lieu aux experts et aux scientifiques spécialisés en climatologie, en météorologie et en sciences de l’environnement ainsi qu’aux représentants des agences environnementales et du ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

Les activistes de la société civile font également partie des cibles de cet évènement puisqu’ils ont un rôle important dans la diffusion des messages clés du rapport auprès du grand public et l’intégration des nouvelles données dans leurs travaux sur le climat.

L’évènement se déroulera en présentiel et sera diffusé en live sur Facebook. La capacité d’accueil est limitée.

Le Groupe GIEC a été créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.

L’été 2021 a connu des phénomènes climatiques exceptionnels et inédits dans le monde. Des inondations, des records de température associés à des longues vagues de chaleur, des incendies de forêts ravageant des centaines de milliers d’hectares ont fait planer l’ombre du changement climatique durant tout l’été.