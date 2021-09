A l’occasion de la tenue du Sommet de la Francophonie 2021 à Djerba, les 20 et 21 novembre 2021, TheNextWomenTunisie et AfricanPropaganda organisent, en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie, un concours de présentation de projets innovants.

L’annonce a été faite par la CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie) dans un communiqué publié mardi 31 août 2021.

Ce concours permettrait aux entreprises et startups francophones innovantes fondées ou co-fondées par des femmes de présenter une idée d’entreprise sous un format inédit.

Organisée sous le thème “Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone”, la 18e édition du Sommet de la francophonie sera le réceptacle de ce concours de pitch pour les femmes entrepreneures et francophones qui présenteront leurs entreprises devant un jury d’experts.

Les phases préliminaires du concours de présentation auront lieu en ligne. Les candidates seront sélectionnées sur dossier. Les 12 finalistes présenteront leurs entreprises lors du Sommet…

Les critères d’éligibilité sont l’Innovation, l’Impact social, le fait d’être fondatrice ou co-fondatrice, la présentation du pitch en langue française et le fait d’avoir plus d’un an d’activité.

Pour toute information complémentaire: entfemetfran@gmail.com, avant le 15 septembre 2021.