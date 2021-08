Le nombre de “contrats de la dignité” (Al-Karama) a diminué de moitié entre 2019 et 2020, passant ainsi de 15 658 en 2019 à 7 459 contrats en 2020, a déclaré le directeur du département des programmes et services destinés aux entreprises à l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), Hichem Bousaid, mardi 31 août 2021.

Il a ajouté que 3 331 contrats ont été conclus au cours des huit premiers mois de l’année 2021.

Il explique cette tendance à la baisse, depuis 2018 au cours de laquelle 18 000 contrats ont été conclus, par l’adoption de nouvelles mesures dans la signature de ce type de contrat pour qu’il soit orienté vers les personnes qui en ont vraiment besoin.

Bousaid impute également cette baisse aux répercussions de la pandémie du coronavirus.

A rappeler que le “Contrat de la dignité” a été créé en vertu du décret numéro 542 de l’année 2019 fixant les programmes du Fonds national de l’emploi. Il vise à encourager les entreprises du secteur privé à recruter des primo-chercheurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur et d’améliorer leur encadrement.

Parmi les programmes actifs pour l’emploi, le responsable évoque le “Contrat d’initiation à la vie professionnelle” (CIVP) qui génère, selon lui, une moyenne de 100 000 emplois par an, soulignant que depuis le début de l’année en cours et jusqu’à la fin d’août 2021, 60 904 contrats ont été conclus.