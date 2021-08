Des formations en techniques d’accueil et en marketing et commercialisation du produit touristique seront dispensées à 60 opérateurs touristiques à Carthage, Kairouan, Monastir, Matmata, Médenine et Djerba, dans le cadre du développement de la route cinématographique, une composante du projet ” Promotion du Tourisme Durable “.

L’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), organisatrice de cette formation a lancé, lundi, un appel à participation ” Route cinématographique : Appui technique en formations pour les services à proximité des lieux de tournage “, dont la la date limite est fixée pour le 5 septembre.

La route cinématographique concerne 9 régions de la Tunisie incluant 12 sites (lieux / décors) de tournages se basant sur 4 films culte ” Star wars, Indiana Jones, Patient Anglais, Monty Python”.

Le potentiel du ciné tourisme, son impact en matière d’augmentation du nombre de touristes et ses retombées économiques sur les régions est à l’origine de l’idée du développement de cette route, a-t-on expliqué.

Les participants qui seront retenus bénéficieront d’un accompagnement technique sous forme de deux cycles de formation et de la visibilité, et ce, avec la possibilité de faire partie de l’ensemble des services qui seront associés à la route cinématographique.

Ils bénéficieront aussi d’un balisage en coordonnées GPS de leurs établissements sur le support de communication de la route, d’après la même source.

Les cycles de formations proposés sont proposés dans le cadre de l’activité de maintien de services et de l’emploi autour des sites et lieux de tournage sélectionnés par les membres du groupe de gestion de la route. Ils ciblent les opérateurs à proximité de Théâtre romain de Carthage, Ribat de Monastir, Medina de Kairouan, Hôtel de Sidi Driss de Matmata, ksar Medenine et mosquée Mghar et cantina de Djerba.

Autour de chaque site, 10 Opérateurs à savoir des responsables de cafés, des restaurants, des maisons d’hôtes, des hôtels et des agences de voyages installés à proximité des lieux de tournages seront sélectionnés pour bénéficier de ces formations.

Les formations en question s’adressent aux opérateurs souhaitant intégrer le projet de la route cinématographique, afin de pouvoir offrir des prestations aux touristes visitant les régions qui hébergent les lieux de tournage.

Parmi les activités planifiées pour le développement de la route cinématographique déjà entamées, figurent la gouvernance de la route, le maintien et développement de services (objet de cet appel), la mise en valeur des sites de tournages et la stratégie de communication et marketing de la route cinématographique, a-t-on rappelé.

Le projet ” Promotion du Tourisme Durable “, fait partie du programme de développement du tourisme tunisien “Tounes Wijhetouna”, lequel est financé par l’Union européenne (UE) et plusieurs autres partenaires étrangers notammant le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Ce projet mise en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère du Tourisme vise à diversifier et à renforcer la qualité de l’offre touristique en Tunisie.

L’accent est mis sur les produits écotouristiques et culturels dans des régions sélectionnées, en vue de contribuer à un renforcement durable de l’économie et à une amélioration du marché du travail tunisien.