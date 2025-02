Le projet “Tounes Wijhetouna” (2019-2025) marque une avancée stratégique majeure pour le tourisme tunisien. Lors de la journée récapitulative du 29 janvier à Tunis, plusieurs figures clés, dont le ministre du Tourisme Sofiene Tekaya et des représentants de l’Union européenne et de l’Allemagne, ont mis en avant les réalisations et l’avenir de cette initiative axée sur le tourisme durable et inclusif.

L’objectif principal est de diversifier l’offre touristique pour positionner la Tunisie comme une destination alliant qualité, authenticité et diversité. L’approche adoptée par l’ONTT et le ministère du Tourisme repose sur des expériences immersives intégrant des circuits culturels, patrimoniaux et thématiques. Il ne s’agit plus seulement d’un tourisme balnéaire ou « low-cost », mais d’une offre enrichie qui attire une clientèle prête à investir davantage dans des séjours uniques.

Plusieurs initiatives ont été développées dans le cadre du projet :

La Route Culinaire , qui met en valeur le patrimoine gastronomique tunisien en partenariat avec la GIZ et des financements européens et allemands.

, qui met en valeur le patrimoine gastronomique tunisien en partenariat avec la GIZ et des financements européens et allemands. La Route du Patrimoine-UNESCO , qui traverse 11 sites historiques classés, incluant Carthage, Dougga et Djerba.

, qui traverse 11 sites historiques classés, incluant Carthage, Dougga et Djerba. La Route Cinématographique , un parcours dans 9 régions permettant aux visiteurs de découvrir les lieux de tournage de films cultes comme Star Wars et Indiana Jones.

, un parcours dans 9 régions permettant aux visiteurs de découvrir les lieux de tournage de films cultes comme Star Wars et Indiana Jones. La Médina des Lumières , un événement célébrant la culture tunisienne au cœur de la médina de Tunis.

, un événement célébrant la culture tunisienne au cœur de la médina de Tunis. Les Journées romaines d’El Jem, qui font revivre l’histoire antique à travers des reconstitutions immersives.

L’État tunisien mise sur ces produits touristiques durables pour assurer la pérennité du secteur. Le ministre du Tourisme a insisté sur la nécessité de renforcer les formations pour les professionnels, d’accélérer la transition numérique, et d’encourager les start-ups innovantes dans le domaine. Une priorité est également donnée à l’amélioration du transport aérien pour renforcer l’accessibilité aux marchés internationaux à fort potentiel.

Le projet a eu un impact significatif sur l’économie locale :

851 micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ont été soutenues, dont 308 ont enregistré une hausse de chiffre d’affaires de 10 %.

ont été soutenues, dont 308 ont enregistré une hausse de chiffre d’affaires de 10 %. 1 095 nouveaux emplois ont été créés, dont 572 pour des femmes et 300 pour des jeunes.

ont été créés, dont 572 pour des femmes et 300 pour des jeunes. 44 % des entreprises bénéficiaires sont situées en zones rurales.

des entreprises bénéficiaires sont situées en zones rurales. 66 % des bénéficiaires sont des femmes.

des bénéficiaires sont des femmes. 86 % des bénéficiaires ont amélioré leurs compétences professionnelles.

L’initiative repose sur un budget de 17,5 millions d’euros, financé par l’UE et le BMZ. L’objectif est de structurer un écosystème touristique durable, en misant sur des synergies entre acteurs privés et publics. En intégrant les communautés locales et en valorisant l’environnement et le patrimoine, la Tunisie se positionne comme un modèle de tourisme responsable et inclusif.

L’enjeu maintenant est d’assurer la continuité et l’expansion de cette dynamique, en mettant à profit les ressources humaines, naturelles et culturelles pour offrir un tourisme émotionnel, authentique et mémorable.