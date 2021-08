La Tunisie occupe la deuxième place en termes de nombre de décès causés par le coronavirus au niveau du continent africain derrière l’Afrique du Sud, selon la dernière mise à jour publiée mardi 17 août 2021 par le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique basée sur des informations recueillies par l’Organisation le 15 courant.

Ainsi, l’Afrique du Sud figure en tête de liste des pays africains (54 pays) en termes de nombre de décès dus à ce virus (77 440 décès signalés), suivie de la Tunisie (21 905 décès) et de l’Egypte (16 625 décès).

La Tunisie se classe prmière au niveau des pays d’Afrique du Nord en termes de nombre de décès, suivie de l’Egypte et du Maroc (11 119 décès), de l’Algérie (4 830 décès), de la Libye (3 933 décès) et de la Mauritanie (645 décès), selon la même source.

Selon cette dernière mise à jour, le nombre de contaminations par la Covid-19 recensées sur le continent africain a atteint environ 7,3 millions de cas dont 184 000 décès et 6,4 millions guérisons.

Le rythme de vaccination en Tunisie a été accéléré avec les deux journées de vaccination intensive organisées les 8 et 15 août qui ont permis de vacciner respectivement plus de 551 000 personnes et environ 600 000 personnes.

Au 16 août, le nombre total de personnes vaccinées en Tunisie a dépassé 4,7 millions de personnes dont plus de 3,4 millions avec la première dose et environ 1 million 284 mille avec la deuxième injection.

Un million 843 mille personnes ont terminé leur cycle vaccinal dont 288 mille avec le vaccin à dose unique Johnson & Johnson.