Au centre de Hammamet, HVH “Hammamet Valley Hub” est un espace de travail agréable et professionnel, en plein centre ville, proche des administrations, banques et entreprises. Un lieu de coworking adapté aux besoins des nomades digitaux où la visibilité et l’attractivité sont au rendez vous, à 100m de la mer, du fort d’Hammamet, des restaurants, des salons de thé et des commerces de proximité.

Avec son lancement, HVH concrétise, enfin, une initiative enthousiaste, Hammamet Valley.

Hammamet Valley est une idée, au début, fantaisiste mais motivée lancée par une petite communauté digitale à Hammamet afin de transformer cette 1ere destination balnéaire en Tunisie en une destination digitale par excellence.

HVH est un open Space avec 30 postes, 2 salles de formation, 3 espaces de réunion, 2 bureaux, un rooftop vue sur mer, avec un espace cafétéria, une agréable terrasse, un espace de lecture, un grand espace événementiel sur le rooftop, un cinéma en plein air et un espace Yoga. Il sera le lieu de coworking adapté aux besoins des jeunes entrepreneurs, étudiants, chercheurs, freelancers, société civile, nomades digitaux et ++.

Plus besoin de louer tout un espace!

Avec HVH, le digital nomade peut réserver un nombre de bureaux ou de postes dont il a besoin, pour le temps dont il a besoin, dans un espace hautement équipé, partagé ou isolé, agréable avec des services et des commodités adaptés.

HVH sera également le lieu de rencontre, d’échange et de partage d’expériences professionelles par excellence entre les investisseurs et les jeunes entrepreneurs.

C’est une hub technologique qui ambitionne a faire des programmes d’incubation pour former la nouvelle génération des entrepreneurs . HVH vise aussi à faire connaître Hammamet comme pépinière digitale attractive grâce à la qualité de vie qu’elle offre et à son écosystème orienté tourisme, entertainment et expérientiel en général.

HVH, à travers l’expertise et le réseau de ses actionnaires et partenaires prévoit d’ assurer, via ses programmes d’incubation, un accompagnement ciblé pour les porteurs d’idées innovantes et les startpeurs, un renforcement de leurs capacités et leur donneront des ailes pour être en contact avec les bailleurs de fonds et les structures de financement.

L’inauguration de HVH a eu lieu en plein air sur son rooftop le Vendredi 13 août de 19h à 21h avec des acteurs de l’écosystème entrepreunarial et des jeunes de la société civile locale, et des personnalités régionales et nationales , avec le respect des protocoles sanitaires. (Communiqué)