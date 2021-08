Vaccination Covid-19

Une première journée nationale de vaccination massive avait été organisée dimanche 08 août au profit des personnes âgées de plus de 40 ans et avait permis de vacciner plus de 550 000 personnes dans 335 centres répartis sur l’ensemble du pays.

Une deuxième journée nationale de vaccination massive est organisée aujourd’hui dimanche 15 août 2021 au profit des personnes âgées entre 18 et 39 ans.

Selon la plateforme EVAX, 996 892 personnes ont été convoquées dont 130 000 étudiants.

Deux vaccins seront utilisés au cours de la journée, Johnson & Johnson (1 dose unique) et Moderna (2 doses).

402 centres de vaccination répartis sur l’ensemble du pays ouvriront leurs portes de 07h du matin jusqu’à 19h.

Les personnes qui n’ont pas reçu des messages de RDV SMS, peuvent faire des vérifications sur la plateforme EVAX.tn ou par message en tapant *2021# et s’assurer de leur convocation.

A 9h du matin, ce dimanche 15 août (ouverture de 7h à 19h), 77 119 doses ont déjà été injectées, soit l’équivalent 8% du total des convocations, contre une moyenne quotidienne dans les centres dédiées de 50 mille par jour.

L’objectif étant d’atteindre au moins 30% de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin à la fin de la journée.