Une application informatique au profit des personnes physiques et morales exploitant les entrepôts frigorifiques sera opérationnelle à partir du 16 aout 2021, a annoncé, jeudi, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

L’objectif de cette application est d’assurer le suivi des opérations de déclarations des activités des entrepôts frigorifiques et des mouvements de leurs transactions quotidiennes avec les produits stockés et distribués.

Le département du commerce a incité les exploitants d’entrepôts frigorifiques à adhérer à cette nouvelle application en préparant leurs dossiers juridiques et équiper leur siège du matériel informatique nécessaire (PC et connexion internet) et en s’enregistrant sur l’application et en consultant le manuel d’utilisation via le lien d’accès suivant : http://frigos.commerce.gov.tn

” Toute pratique d’activité de stockage en dehors des cadres légaux et sans autorisation et déclaration via l’application exposera son auteur à des poursuites judiciaires, y compris la saisie des marchandises stockées ” a précisé la même source.

Et d’ajouter que les exploitants d’entrepôts frigorifiques et les propriétaires de produits agricoles en conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 86 de 1994 sont appelés à approvisionner le marché par les circuits légaux, de manière régulière et en quantités suffisantes de produits stockés tels que légumes et fruits, viandes rouges et blanches, poissons et œuf.

Il s’agit d’éviter le stockage excessif et la dissimulation des marchandises et leur promotion en dehors des circuits légaux , qui sont considérées comme un monopole qui peut impacter le bon approvisionnement du marché et détermine les prix conformément aux exigences de la liberté de concurrence et sur la base de l’offre et de la demande.

Il convient de rappeler que le président de la république a effectué mercredi une visite d’inspection à deux entrepôts frigorifiques des produits agricoles dans le gouvernorat de la Manouba.