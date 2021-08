Le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi a souligné jeudi la nécessité d’organiser les opérations de vaccination anti covid-19 dans les zones industrielles et les secteurs économiques et dans les centres éducatifs spécialisés pour handicapés, en coordination avec le comité général de promotion sociale.

Selon un communiqué publié aujourd’hui par le ministère des affaires sociales, le ministre a insisté au cours d’une réunion de travail consacrée au suivi de la campagne de vaccination anti covid-19 en milieu professionnel, sur l’importance de l’élaboration d’un calendrier de vaccination pour les travailleurs et employés durant plusieurs semaines et jusqu’à la nouvelle rentrée scolaire et le parachèvement de la vaccination des agents de la santé dans les meilleurs délais.

Au cours de cette réunion, le ministre des affaires sociales a exprimé ses remerciements au personnel médical et paramédical dans le secteur de la médecine et d’inspection de travail, la santé militaire et les cliniques de la sécurité sociale et les représentants du ministère de la santé qui ont contribué à la réussite de la campagne nationale de vaccination, soulignant la nécessité de renforcer davantage la coordination entre toutes les parties intervenantes pour veiller au bon déroulement de cette campagne.

Cette réunion s’est déroulée en présence du directeur du cabinet et des représentants du ministère de la santé, de la pharmacie centrale et la direction générale de l’inspection de la médecine de travail et la sécurité professionnelle.