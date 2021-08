L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, a déclaré, jeudi 12 août 2021, ses biens auprès de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) conformément aux dispositions de la loi N°46 de l’an 2018 relative à la déclaration des biens et des intérêts de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur public.

Le président de la République, Kais Saïed, a promulgué le 2 août 2021 un décret qui stipule le limogeage d’Ali Kooli, et désigné à sa place Sihem Boughdiri Nemsiyah pour gérer ce département.