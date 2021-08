Ooredoo tient à exprimer sa considération aux efforts fournis par l’ensemble des membres de la délégation tunisienne ayant défendu les couleurs nationales aux jeux olympiques Tokyo 2020+1 et félicite les champions médaillés.

“ Nous sommes fiers des performances réalisées par les athlètes qui ont réussi à relever le défi, soit en battant leurs propres records, soit en réalisant des performances à l’échelle internationale dont, particulièrement, le nouveau champion olympique du 400 m NL, Mohamed Ayoub HAFNAOUI, et le vice-champion olympique en Taekwondo, Mohamed Khalil JENDOUBI, ayant permis de hisser le drapeau tunisien au sommet de la hiérarchie olympique. Cette participation sera suivie par d’autres échéances sportives pour les sportifs d’élite que nous continuerons à soutenir pour le bien du sport et de la jeunesse tunisienne”, a déclaré Mansoor Rashed El Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie.

A travers la convention signée avec le Comité nationale olympique (CNOT) en mars 2021, le premier opérateur en Tunisie renforce sa stratégie de sponsoring sportif, opérationnelle depuis des années, en associant son image de marque aux fédérations, aux sportifs olympiques et au mouvement sportif et olympique Tunisien en général pour la consécration de ses valeurs et de ses performances. Un choix confirmé par le soutien apporté aux sportifs d’élite durant les jeux olympiques Tokyo 2020+1.

En marge des jeux olympiques, Ooredoo a marqué sa présence avec l’équipe olympique tunisienne à travers un suivi quotidien des performances des sportifs tunisiens présents à Tokyo pour promouvoir une participation honorable pour le sport et l’image de la Tunisie.