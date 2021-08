L’appel à candidatures pour la 6ème édition du ” Prix francophone de l’innovation dans les médias” est ouvert jusqu’au 31 août 2021, annonce un communiqué de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Les candidatures doivent être transmises par courrier à l’adresse suivante : Prix.Innovation.Medias@francophonie.org

Le Prix francophone de l’innovation dans les médias vise à encourager un secteur en pleine évolution et à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information en langue française.

L’appel à candidatures pour ce Prix est lancé conjointement par l’OIF, Radio France internationale (RFI) et Reporters sans Frontières (RSF). Il s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 88 Etats et gouvernements membres de la Francophonie qui ont su développer des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information.

Les consignes pour remplir le dossier de candidature, le règlement d’inscription et le formulaire d’inscription au Prix francophone de l’innovation dans les médias sont visibles sur le site de l’OIF: https://www.francophonie.org/prix-francophone-innovation-medias-2021

Les lauréats seront désignés par un jury composé de représentants de l’OIF, de RFI et de RSF ainsi que d’autres personnalités du monde des médias francophones. Ils recevront une dotation de 15 000 euros (1er Prix), 10 000 euros (2e Prix) et 5 000 euros (3e Prix).

La composition du jury ne sera communiquée qu’à la remise des prix, en novembre prochain. Selon le règlement, “les récompenses doivent être exclusivement servir aux dépenses de développement du média”.