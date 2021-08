En prévision de la tenue du 18e Sommet de la Francophonie, un appel à projets artistiques a été lancé pour participer à une exposition collective autour du thème de la Connectivité.

Les artistes, galeristes et divers acteurs de la scène culturelle tunisienne sont invités à proposer des projets numériques et/ou hybrides, tels que les installations d’art contemporain, les spectacles vivants, les performances et la photographie.

Cet appel à projets destiné à la scène culturelle tunisienne sera ouvert jusqu’au 15 septembre 2021, annonce un communiqué, en date du vendredi 06 août, publié par l’Etablissement National de Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.

La tenue de l’exposition s’insère dans le cadre du programme culturel et artistique du village de la Francophonie. Elle sera organisée par le ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec l’Union Européenne à travers le programme ” Tounes Wejhatouna “.

Tous les détails sur les projets éligibles et les conditions de participation à cet appel sont visibles sur la page facebook de l’Etablissement National de Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.

Les œuvres sélectionnées seront exposées au Pavillon de Tunisie, du village de la Francophonie. Cet espace rassembleur axé sur le partage et la diversité culturelle regroupera en un seul endroit la pluralité et la richesse du patrimoine francophone.

Le patrimoine, les traditions culturelles, les attraits touristiques ainsi que les spécialités culinaires des 88 membres de l’OIF, seront mis à l’honneur.

Le Sommet de la Francophonie, prévu à Djerba du 15 au 21 novembre, est placé sur le thème ” Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone “.