A travers une démarche volontaire, dans le cadre de sa stratégie de développement, la CDC Gestion, filiale de la CDC – Tunisie (Caisse des Dépôts et Consignations), a fait appel à l’agence de notation PBR Rating pour l’obtention de la notation financière AMQR (Asset Management Quality Rating), relative à l’évaluation de la qualité de sa gestion d’actifs.

L’agence de notation financière PBR Rating a effectué un diagnostic opérationnel interne de la CDC Gestion ainsi qu’une évaluation de l’ensemble des impacts environnementaux d’importance stratégique sur la base desquels l’équipe d’évaluation ont rendu leur rapport et leurs conclusions.

Le diagnostic a permis, via un système de scoring, de mesurer les écarts entre la situation de la société évaluée et les standards de gouvernance en matière de gestion d’actifs. Le rapport et ses conclusions ont été remis et présentés mercredi 4 août 2021, à l’occasion du conseil d’administration de la CDC Gestion, au sein de la CDC et en présence des administrateurs de la société.

La CDC Gestion obtient la note maximale

La CDC Gestion a été évaluée sur 3 axes majeurs (interne, environnemental et l’axe support), lesquels axes ont été répartis en 9 thématiques, 39 agrégats et 182 instruments d’analyse, ayant pour objectif de diagnostiquer la qualité de l’ensemble des paramètres quantitatif et qualitatif de son activité : management et procédures (organisation, planification, capital humain, etc.), processus d’investissement (phases préparatoires, ciblage, investissement, suivi, désinvestissement), gestion des risques (score business, opérationnels, financiers, etc.), gestion de la performance (création de valeurs, rentabilité, etc.)…

A l’issue de l’évaluation, il ressort sur l’échelle de notation AMQR, articulée sur 5 crans et déclinée de A à E (où A renseigne sur la meilleure note et E la moins bonne), que l’agence de notation PBR Rating octroie la Note AMQR[A] (Tun) à la CDC Gestion, reflétant notamment la qualité de sa gouvernance, sa maitrise du processus de sélection et d’investissement, et la gestion intrinsèque de sa situation financière.

Malgré le renforcement de la crise économique locale, exacerbée par les impacts de la COVID-19 à l’échelle nationale et internationale, la mission de notation estime que la CDC Gestion continue de jouir d’un certain degré d’attractivité sur le marché, auprès des investisseurs et des bailleurs de fonds, mais également auprès des entrepreneurs et des porteurs de projets, notamment grâce à un support multicanal de sa maison mère, la Caisse de Dépôts et Consignation (Tunisie).

Maturité et efficacité dans la gestion…

En matière de gouvernance, les procédures de gestion financière et opérationnelle de la société démontrent une certaine maturité et efficacité dans la gestion du process interne d’investissement, consolidées par une plateforme informatique dédiée et un renforcement (en cours) des mécanismes d’identification, de mesure et de traitement des risques.

La CDC Gestion dispose d’une situation financière lui permettant une certaine aisance et un équilibre satisfaisant en matière de structure financière et de gestion des flux à court terme. Ainsi, le cycle d’exploitation et les ressources propres, confèrent à la structure une indépendance financière et décisionnelle satisfaisante.

… mais aussi des défis à relever

Par ailleurs, la mission a constaté un certain nombre de défis à relever à court et à moyen terme et pour lesquels le management de la société a décidé de mettre en œuvre des stratégies et des plans d’actions et de remédiations.

A cet effet, la CDC Gestion poursuit ses efforts de structuration de ses dispositifs de gouvernance, en accélérant la mise en place de ses projets d’investissement et de création de fonds, malgré un cadre juridique et fiscal instable et un environnement économique très difficile.

A souligner au passage que la mission AMQR est une mission d’évaluation financière et organisationnelle dont le but est d’apprécier la qualité de gestion des actifs financiers détenus ou à détenir, par une structure spécialisée en la matière, afin de situer et valoriser la maitrise de son expertise métier (l’investissement et la création de valeur) dans son environnement.

La mission réalisée par l’agence nationale PBR Rating permet au bénéficiaire de la notation, de se doter d’un diagnostic qualitatif profond et des clés de perfectionnement de son activité d’investissement et de valorisation, accompagné d’une note de qualité financière traduisant les capacités techniques et managériales du bénéficiaire, à opérer sur les activités d’investissement et de gestion d’actifs, dans son environnement économique et financier.

Prisée et observée dans la sphère internationale du Private Equity, notamment sur les marchés financiers développés, la CDC Gestion est la première société de gestion en Tunisie à solliciter ce type de Notation.

A propos PBR Rating :

Agence de notation financière, parrainée par l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers et partenaire de l’Ordre des experts comptables de Tunisie, PBR Rating a été inaugurée en mai 2018 par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation de couvrir à l’échelle nationale et régionale, des missions de notations financières et extra-financières, ainsi que la publication de recherches et d’analyses économiques, contribuant ainsi à la transparence et l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques.

A propos de la CDC Gestion :

La CDC Gestion est une société de gestion de fonds commun de placement à risque (FCPR) agréée par le Conseil du Marché Financier. La CDC Gestion est le fruit d’un partenariat public privé en date de 2013, entre la Caisse des Dépôts et Consignations et des acteurs privés de la Finance. La CDC Gestion a pour mission l’investissement, au service de la PME, en accélérant leur croissance et accompagnant leur développement. La CDC Gestion est l’un des principaux acteurs du capital investissement local.