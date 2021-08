L’évolution de la situation en Tunisie ainsi que les relations de coopération bilatérale entre la Tunisie et le Kenya, ont été au centre d’un appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et son homologue kenyane, Raychelle Omamo.

Selon un communiqué, mercredi 4 août 2021, du département des Affaires étrangères, Jerandi a souligné que les mesures annoncées, le 25 juillet dernier, par le président de la République répondent aux revendications du peuple, au vu de la situation que connait le pays sur les plans politique, économique, social, sanitaire et institutionnel.

Pour sa part, la ministre kenyane a exprimé le soutien total de son pays à la Tunisie en cette étape critique, faisant part de “son entière confiance en la capacité du chef de l’Etat à gérer les affaires internes du pays, de manière garantissant la sécurité et la stabilité de la Tunisie et le bon fonctionnement de ses institutions”.

“La Tunisie est considérée comme un symbole de la démocratie et la modernité en Afrique, elle est en mesure de relever les défis et de continuer à assurer son rôle crucial et constructif sur les plans régional et international”, a-t-elle dit.

Le président de la République a annoncé, le 25 juillet 2021, l’activation de l’article 80 de la Constitution. Il a décidé le gel, pendant 30 jours, de toutes les activités du parlement, la levée de l’immunité de tous les députés et le limogeage du chef du gouvernement, Hichem Mechichi.